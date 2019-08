Fiorentina, Baez ha lasciato il ritiro: cessione sempre più vicina

© foto di Andrea Rosito

Jaime Baez, l'esterno d'attacco della Fiorentina ha lasciato il ritiro di Montecatini per motivi le legati al mercato. Il giocatore sta infatti discutendo sul suo futuro: cessione o addirittura rescissione le due ipotesi. Ieri tra l'altro al centro sportivo viola a Firenze è passato anche il suo procuratore, Pablo Boselli, per un colloquio con Pradè. Baez perciò domani non disputerà l'amichevole con la sua ex squadra, il Livorno. Per l'uruguayano l'ipotesi più probabile per il futuro è il Cosenza.