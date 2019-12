Fiorentina, Banega viola già a gennaio? Da Siviglia risposte fredde

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risposta fredda. È questo quanto filtra dal Siviglia in merito all'interessamento della Fiorentina per il centrocampista Ever Banega. L'argentino classe '88, che in Italia ha già vestito la maglia dell'Inter nella stagione 2016-2017, è in scadenza di contratto coi biancorossi e ha già ricevuto diverse offerte per il futuro.

Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'idea del Siviglia sarebbe però quella di lasciar andare - eventualmente - Banega soltanto a fine giugno e non certo durante il mercato invernale. "El Tanguito", che ha fin qui collezionato 17 presenze con un gol e sei assist quest'anno, è d'altronde attualmente in lotta per il titolo col club di Nervión, col quale è impegnato su tre fronti da protagonista.