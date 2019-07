Fiorentina, Barone: "Balotelli costa tanto. De Rossi? Sarebbe prezioso"

© foto di Giacomo Morini

Nella sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha parlato anche di Mario Balotelli, spiegando che guadagna tanto, anche se è un profilo che stuzzica. Parole anche per Daniele De Rossi: "Sarebbe prezioso dentro il nostro spogliatoio. Può aiutare tutti i nostri giovani a crescere. Aspettiamo di sapere cosa deciderà. Se continuerà o chiuderà con il calcio. Noi De Rossi lo prenderemmo con grande piacere".

Obiettivo Tonali - Negli ultimi giorni si è poi discusso dell'interessamento da parte della Fiorentina per Sandro Tonali e Joe Barone ha risposto: "Si vede che ha talento ma costa tanto e ancora non ha giocato neppure una gara in A".