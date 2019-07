Fiorentina, Barone: "Boateng e Lirola sono due giocatori importanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato all'uscita dal centro sportivo ai microfoni del TGT di Italia 7. Ecco le sue parole sui due acquisti viola: "Avevamo dato il 10 agosto come termine, abbiamo sbagliato i tempi. Boateng e Lirola sono due calciatori importanti per la Fiorentina. Il primo è un calciatore di altissimo livello e grande esperienza, anche internazionale, che ci aiuterà a crescere e Pradé ha fatto un ottimo lavoro per prenderlo. Anche Lirola è un altro calciatore importante ma è un giovane emergente. Pradè sta lavorando molto bene e formando un grande gruppo con tanti calciatori nati a Firenze, fatti e cresciuti qui, che è una cosa importante. La nostra idea è avere un mix di gioventù ed esperienza? Negli Stati Uniti abbiamo avuto modo di vedere i nostri giovani che stanno facendo bene ma ci serve anche un po’ di esperienza per crescere. Chiesa? Non vorrei rispondere più a queste domande perché non è un problema, è un calciatore a cui vogliamo tutti bene, è forte ed è importante per noi. Calendario difficile? No, il nostro progetto è improntato al lungo periodo. E prevede l'utilizzo di tanti giovani del nostro settore giovanile sui quali puntare forte perché vogliamo trasmettere un senso di appartenenza. Nainggolan? Ha un contratto con l’Inter, dovete parlarne con Pradé".