© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La conferenza stampa di presentazione della collaborazione della Fiorentina con l'ospedale pediatrico Meyer - riporta Firenzeviola.it - è stata l'occasione per parlare anche di calcio. Il braccio destro del patron dei viola, Joe Barone, ha infatti risposto anche alle domande su Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa: "Non so perché ogni volta si deve sempre parlare di Chiesa. Lasciamolo in pace, sta facendo un ottimo avvio e si deve concentrare sulla Fiorentina. Castrovilli? Con lui ci siamo già incontrati e siamo convinti che per il rinnovo ci siamo già".