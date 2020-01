© foto di Federico De Luca

Presente al Franchi per l'allenamento aperto ai tifosi, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si è soffermato brevemente ai microfoni di Sky Sport rilasciando alcune dichiarazioni su Chiesa: "Lui è un grande calciatore, non solo per la Fiorentina ma anche per tutto il calcio italiano. Dopo l'infortunio è rimasto a Firenze a curarsi, adesso sta andando bene e sono convinto che farà un ottima seconda parte del campionato".