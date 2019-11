Fiorentina, Barone: "Ci sarà incontro con Chiesa per il futuro"

© foto di Federico De Luca

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato da Palazzo Vecchio a margine della consegna del premio "Firenze nel cuore 2019". Ecco quanto riportato dai colleghi di FirenzeViola.it: "La Fiorentina sta abbastanza bene, stiamo preparando la partita con il Verona e gli allenamenti procedono per il meglio. L'incontro con i dirigenti dopo la sconfitta di Cagliari è stato positivo, abbiamo molte aspettative di cui si parla all'interno della squadra".

I problemi avuti da Terzic in patria? "Ho parlato con Pradè, non ancora con il giocatore. Purtroppo queste cose brutte nella vita succedono anche se non si vorrebbero vedere. Io lo vedo domani: spero vada tutto bene".

Il momento di Chiesa? "Innanzitutto complimenti per il primo gol in Nazionale. Federico è un giocatore di altissimo livello, un patrimonio dell'Italia e della Fiorentina. Siamo molto contenti della sua crescita, l'ho visto molto bene".

Come sta Ribery? "È sempre carico, ora è molto molto carico perché non gioca da un po'. Lo vedo bene".

Incontro con Chiesa per il rinnovo? "Voglio dire una cosa importante: lasciamolo tranquillo, lasciamolo giocare per la Fiorentina e fare quello che è bravo a fare. Poi ci sarà un incontro per il futuro della Fiorentina. Siamo abbastanza contenti di quello che sta succedendo, poi ho molta fiducia nel lavoro di Daniele Pradè".

Ritorno di Commisso? "La prossima settimana sarà qui".