Fiorentina, Barone: "Con Chiesa abbiamo un grandissimo rapporto"

Joe Barone, dg della Fiorentina, è intervenuto sui temi di attualità della Fiorentina e non solo durante la serata a lui dedicata in quel di Campi Bisenzio: "Sono andato via da Pozzallo a 8 anni, verso Brooklyn. Io in aereo, Commisso in nave nel Bronx: ricordo le partite delle squadre italo-americane, i più forti erano quelli di Palermo. Negli USA ricordo che si vedevano nei cinema e nei teatri i secondi tempi della Serie A, infatti ad Antognoni quando sono arrivato ho detto che l'avevo già visto, ma al Madison Square Garden. Ora con l'investimento di Rocco vogliamo lasciare qualcosa per la città metropolitana di Firenze, dopo il centro sportivo anche un bellissimo stadio", sono le parole raccolte dall'inviata di FirenzeViola.it.

Cosa l'ha colpita di Firenze?

"L'accoglienza. Ogni mattina mi piace fare colazione in un bar diverso per sentire cosa dicono i tifosi, e in generale le persone della città".

Chiesa è rimasto, l'estate scorsa.

"Rocco ha mantenuto la promessa, con Federico abbiamo un grandissimo rapporto".