© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fiorentina-Juve sarà, con il derby di Milano, il match di cartello della terza giornata di Serie A. Una sfida storica, ma anche il confronto tra due club che in estate sono stati protagonisti in modo incrociato, dato il noto interesse, poi non concretizzatosi, dei bianconeri nei confronti di Federico Chiesa. "Nessuna offerta ufficiale", assicura però Joe Barone, braccio destro del patron Commisso, sulle pagine di Tuttosport.

"Federico non merita tante critiche", ha spiegato Barone difendendo il giovane talento. Il dirigente italo-americano ha chiarito di non pentirsi del pugno chiuso usato durante la sessione di calciomercato per blindare il numero 25. E sull'eventuale rinnovo ha smentito che siano già in programma nuovi appuntamenti: "A ora, non è previsto alcun incontro. La stagione è lunga".