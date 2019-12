Fiorentina, Barone deluso dopo l'ennesimo ko: via dalla tribuna al 93'

© foto di Federico De Luca

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha lasciato la tribuna ed è tornato dentro la pancia del Franchi al minuto numero 93 della sfida contro la Roma: dall'espressione, come raccolto da FirenzeViola.it, il dirigente viola sembrava molto arrabbiato per l'ennesima prestazione deludente della sua squadra. La sconfitta per 1-4 coi giallorossi sarà l'ultima di Montella in panchina?