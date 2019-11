Fiorentina, Barone dopo il summit con E.Chiesa: "Parliamo del rinnovo"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai media presenti al termine dell'incontro col padre/agente di Federico Chiesa: "Era un incontro già previsto da un paio di settimane e non organizzato ieri o oggi: abbiamo parlato del suo futuro".

Vi ha chiesto la cessione o il rinnovo è ancora possibile?

"Noi stiamo comunicando e continuiamo a parlare, ho un ottimo rapporto con Federico, adesso deve recuperare, il nostro staff sta lavorando per farlo tornare al top della condizione, speriamo che recuperi la migliore forma il prima possibile. Federico ha altri due anni e mezzo di contratto, va lasciato in pace, lui è fatto per giocare nel campo, più tardi Pradè parlerà in conferenza stampa più chiaramente, ma noi siamo tutti contenti di lui, dobbiamo andare avanti. Ha un infortunio e deve recuperare, questa è la situazione".

Vi siete chiariti con Montella dopo le dichiarazioni post Verona?

"Se un giocatore non è al top non può entrare a dare il massimo, io credo in tutti i giocatori, credo nel lavoro di Federico e gli parlo sempre... Speriamo di riaverlo per questo weekend".

Quindi il rinnovo di contratto è ancora possibile?

"Stiamo continuando a parlare ripeto, lui è un patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano, va lasciato in pace perché è importante per tutti".