Nasce la nuova Fiorentina targata Rocco Commisso, il punto sulla dirigenza lo fa oggi La Nazione. Joe Barone, storico braccio destro del nuovo proprietario viola ai New York Cosmos, e Giancarlo Antognoni avranno le cariche più alte. Gli altri nomi sono quelli di Umberto Gandini e Luca Scolari, in lizza per il ruolo di direttore generale per il futuro del club viola. E come direttore sportivo è difficile l'arrivo di Rui Costa dal Benfica, resiste l'idea Frederic Massara, fresco di rescissione dalla Roma.