Fiorentina, Barone: "Gestirò la società da qui. Pradè prima scelta"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Daniele Pradè, il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha preso la parola per spiegare le prime linee guida della nuova proprietà. Queste le sue parole: "Questa è una giornata molto importante per una persona molto importante. Ringrazio per prima cosa Rocco Commisso, poi Andrea e Diego Della Valle e il sindaco di Firenze. Inoltre ringrazio la tifoseria della Fiorentina, sia a Firenze che a New York, tutti ci hanno accolto bene. La città è molto importante. Per quel che mi riguarda mi piace andare in giro per Firenze, mi piace molto. L'unica scelta per il ruolo di direttore sportivo era Daniele Pradè: lo abbiamo scelto perché è già stato qui in passato, io l'ho conosciuto anni fa: ha fatto bene qui, ha fatto bene anche nelle altre società e conosce molto bene tutto il calcio, italiano, europeo e internazionale. Mi sta insegnando molto, abbiamo la stessa mentalità, quella che Rocco ha spiegato qui. La nostra ambizione è importante ma serve pazienza, dobbiamo restare calmi. Nel consiglio di amministrazione uscito sul sito della Lega non c'è il mio nome ma anche in questo ambito ci vuole pazienza e l'organigramma verrà presentato. Ci saranno delle novità. Io gestirò la Fiorentina da qui, intorno a me ci sarà tanta gente, a partire da Daniele Pradè".

Che rapporto avete con il comune?

"Ottimo, miglioreremo le strutture. Oltre a questo lavoreremo per sfruttare al meglio il settore giovanile e ci piace molto lavorare con il made in Italy".

Sarà possibile sfruttare anche i New York Cosmos?

"No, parliamo di una società storica per il calcio americano ma al momento giocano nei dilettanti. In quella Lega non è consentito prendere giocatori che non hanno passaporto americano o la Green Card. Per il futuro staremo a vedere".

Per quel che riguarda lo stadio, si può intervenire sul Franchi?

"Rocco Commisso vuole andare veloce, non so precisamente i tempi ma magari entro quest'anno possiamo fare qualcosa di importante".