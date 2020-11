Fiorentina, Barone: "Grazie Iachini, ma nel calcio bisogna guardare i risultati"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, ringrazia l'ormai ex tecnico Giuseppe Iachini, esonerato per fare posto a Cesare Prandelli: "Voglio dire che con Iachini abbiamo avuto un rapporto onesto, di massimo rispetto. Ma nel calcio bisogna guardare i risultati. Dal punto di vista umano ci è dispiaciuto esonerare Beppe ma non potevamo fare altrimenti. Ed è una decisione che è stata condivisa da tutti. Mi riferisco a Rocco, al sottoscritto, a Daniele Pradè. Lo dico perché qualcuno, nel tentativo di destabilizzare l’ambiente, ha ipotizzato divisioni all’interno della società. Noi non accettiamo questo tipo di attacchi, da qualunque parte arrivino. E credo che non li accetti neppure il popolo viola".