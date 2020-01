A margine della conferenza stampa di Rocco Commisso, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato facendo un punto della situazione sul mercato di gennaio dei viola: "Stiamo lavorando ogni giorno da quando il mercato è aperto. Ovviamente non è così facile come si scrive in tanti giornali, abbiamo bisogno dell'accordo con giocatori, squadre ed agenti. Ma siamo sicuri di arrivare a dei giocatori, non so dire con precisione quando, ma ci lavoriamo continuamente. E non solo su questo mercato, ma anche per il futuro. Come diceva Commisso, un imprenditore pensa al futuro della Fiorentina. Ed è importante quindi che lui guardi alle infrastrutture, che significano anche ricavi fondamentali per mantenere il ciclo della Fiorentina".