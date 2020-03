Fiorentina, Barone: "Il momento è particolare. Tutti i giocatori seguiti e sotto controllo"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di Violachannel.it della situazione legata al coronavirus: "Spero che tutti stiano bene e a casa, magari guardando la televisione, parlando coi familiari e passando momenti sereni. Il momento è particolare, le persone coinvolte in queste terribili situazioni in casa Fiorentina sono seguite e sotto controllo: ognuno sta seguendo il protocollo che gli è stato assegnato. Il dottor Pengue e il suo staff stanno facendo un lavoro incredibile. Le strutture sanitarie preposte hanno fatto un ottimo lavoro: sono molto contento. Il presidente Commisso? Rocco chiama tutti più volte al giorno, vuole sapere come stiamo noi e le nostre famiglie. Chiama anche il dottor Pengue e legge tutto ciò che riguarda l’Italia, Firenze e la squadra: ci è vicino e ci aiuta assieme alla moglie Cathrine anche se si trova in America".