Fiorentina, Barone: "La squadra si sta allenando bene, i ragazzi sono carichi"

Nel corso del suo intervento su Radio 1, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si è soffermato sulla squadra: "La squadra si sta allenando bene, i ragazzi sono carichi e non vedono l'ora di tornare a giocare. Abbiamo fatto le cose per bene e con la massima attenzione. Siamo curiosi di vedere come sarà il ritorno in campo, ma siamo comunque fiduciosi dato che ieri c'è stato un ritmo interessante. Iachini ha avuto il virus ma ora sta bene, è un uomo molto forte. Vorrei anche ringraziare tutti i tifosi che hanno aspettato tutto questo tempo, grazie anche alle istituzioni e a giocatori e staff".