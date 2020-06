Fiorentina, Barone: "Lavoriamo forte con la Lega per riaprire parzialmente ai tifosi"

Tramite il Corriere Fiorentino emergono delle dichiarazioni di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina che ieri era presente sugli spalti deserti del Franchi per la sfida col Brescia: "Stiamo lavorando forte in Lega per riaprire almeno in parte le porte entro la fine del campionato perché il calcio senza tifosi non è calcio".