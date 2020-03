Fiorentina, Barone: "Lega molto unita in questi giorni, lavoro di Dal Pino e De Siervo ottimo"

Nel corso dell'intervista concessa a Violachannel.it, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato della situazione in Lega: "Ho visto una Lega molto unita in questi giorni: ci sentiamo ogni giorno in videoconferenze, il lavoro di Dal Pino e De Siervo è ottimo. Adesso pensiamo ad uscire da questa situazione perché la salute è la cosa più importante. Con i dirigenti della società stiamo ipotizzando degli scenari che stiamo prendendo in considerazione, non solo per ciò che riguarda i calendari ma anche per evitare di andare al collasso nel mondo del calcio. Sono fiducioso che come italiani sapremo trovare delle soluzione.