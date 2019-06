Fiorentina, Barone: "Mai parlato di Ibrahimovic. Veretout da valutare"

Joe Barone, dirigente della Fiorentina e braccio destro del neo proprietario Rocco Commisso, ha parlato a Sky Sport soffermandosi con particolare attenzione sul mercato del club gigliato: "Nessuno di noi ha parlato con Chiesa, eventualmente ci sarà un incontro con tutta la squadra ed in particolare col direttore Pradè. Inizieremo a lavorare l'1 luglio, vediamo cosa succederà. Valuteremo tutti i giocatori della rosa, vogliamo fare la squadra per l'inizio del campionato".

Suggestione Ibrahimovic e Veretout - Il dirigente gigliato ha risposto anche ad una domanda su Zlatan Ibrahimovic: "Gioca qui in MLS, a Los Angeles, ma io non ho parlato di Ibrahimovic. Abbiamo dei giocatori bravi in attacco, penso a Chiesa ma anche a Simeone. Valuteremo tutto con Daniele e Vincenzo e vedremo cosa riusciremo a fare. L'arrivo a Firenze? Siamo felici dell'accoglienza della città e della tifoseria, Firenze si ama immediatamente. Veretout in uscita? E' sotto contratto. Sui giornali si leggono tante cose, valuteremo con calma con Daniele, con Vincenzo e con lo stesso Veretout e poi decideremo".