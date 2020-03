Fiorentina, Barone: "Non vogliamo giocare contro l'Udinese domenica sera"

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Tiki Taka" su Italia Uno: "Ho chiesto di fare subito una riunione di Lega, non mercoledì, ma oggi o comunque al più presto. Abbiamo ricevuto in sede una PEC della Lega con una proposta che abbiamo discusso e che stiamo discutendo ancora".

Udinese-Fiorentina domenica sera?

"Per la Fiorentina è una proposta da rivedere. Io in questo momento mi devo confrontare con tutti all'interno del club ma noi non siamo d'accordo. Siamo già stati a Udine, pronti per giocare e ora dovremmo tornarci per altri tre giorni visto che si gioca la domenica sera. C'è anche il discorso dei tifosi. Tutti hanno comprato i biglietti. Noi non abbiamo partecipato oggi e avevo chiesto di poterci essere tutti proprio per discutere meglio. Ci tocca arrivare a mercoledì per discutere. Domani mattina risponderemo ma ora come ora, la Fiorentina non è pronta a dare l'ok per giocare domenica sera".

Si può giocare a porte chiuse?

"Prima si deve pensare alla salute e poi ai tifosi che fanno sacrifici per la squadra. La Fiorentina è andata a Udine per giocare a porte chiuse. Se la Lega dà il via libera, noi ci siamo. Ma non si può accettare che una partita si giochi e le altre non giochino. Dobbiamo essere trattate tutte uguali e questo non è il casso della Serie A. Stiamo dando un messaggio negativo in giro per il mondo. Io andrò mercoledì in Lega perché dobbiamo riportare, con unità, il calcio italiano al top del calcio mondiale".

Cosa ha portato Ribery alla Fiorentina?

"Franck ha protato qualcosa in più alla squadra, in particolare dentro allo spogliatoio. Ha portato qualcosa anche in Serie A: abbiamo bisogno di top player in campionato. Nella Fiorentina oggi abbiamo giocatori e talenti giovani che sono un patrimonio del calcio italiano. Io e Commisso vogliamo vedere giocatori italiani che con la Nazionale possano renderci onore. Parlo di Chiesa e Castrovilli, ma anche di altri emergenti".

Chiesa, stadio, entusiasmo... un progetto a 360°?

"Chiesa dopo l'infortuio sta facendo un ottimo campionato e sta giocando come una punta in attacco dopo che è nato come esterno. E' il futuro della Fiorentina. Per il progetto dello stadio stiamo lavorando con il Comune, speriamo di trovare un'area dove fare lo stadio che è importante non solo per il nostro club ma anche per il calcio italiano in generale. Serve una lobby del calcio per costruire il futuro degli impianti in Italia".

Quali sono i rapporti all'interno del club?

"Il proprietario è Commisso, poi ci sono io che sono molto legato a Pradè come lui è legato a me. Io sono fortunato ad avere lui perché mi ha fatto conoscere molte persone nel calcio italiano. Siamo un bel gruppo e lavoriamo tutti i giorni e tutte le ore. Io parlo 10 volte al giorno con Commisso tutti i giorni".

Cos'è il calcio in Italia?

"Noi ci mettiamo tutto, tutta la nostra energia. Noi vogliamo, come tutti, fare competizione ad altissimo livello e giocare in Europa. Speriamo un giorno di arrivare a questo livello. Abbiamo tanti progetti come il centro sportivo che sarà unico, che comprenderà anche il settore giovanile e la squadra femminile. Poi vogliamo realizzare lo stadio e la cosa più importante che è raggiungere dei risultati".