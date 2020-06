Fiorentina, Barone: "Nuovo stadio a Campi Bisenzio? Tecnici già a lavoro"

La Fiorentina di Commisso continua la ricerca del terreno giusto per costruire il nuovo impianto che dovrà ospitare le gare casalinghe viola in futuro e ora ha deciso di virare con forza verso Campi Bisenzio, comune dell'area metropolitana ma fuori Firenze. Questa mattina il direttore generale Joe Barone ha incontrato il sindaco campigiano Fossi e a margine ha dichiarato quanto segue: "Siamo qui per iniziare il processo stadio con il Comune. Cominciamo questo processo, poi vediamo quanto sarà lungo. Campi Bisenzio è una delle opzioni per il nuovo stadio e speriamo di arrivare il prima possibile a farla diventare la realtà della Fiorentina".

L'emendamento del Parlamento per intervenire sugli stadi?

"Vorrei dire prima di tutto che la Fiorentina rispetta la Soprintendenza e tutto ciò che fa, tanto più il Soprintendente di Firenze Pessina che ha un ruolo importante. Noi vogliamo continuare a lavorare sul progetto di avere un nuovo stadio, basta aspettare. Ora vogliamo parlare di calcio, lavorare in silenzio e arrivare al nostro obiettivo".

Rassicurazioni sui problemi strutturali di Campi?

"Come molte cose c'è tanto lavoro da fare, i tecnici sono già al lavoro. Oggi siamo qui per capire i passi per completare l'iter del progetto".

Un segnale all'amministrazione di Firenze?

"Noi vediamo la città come città metropolitana. L'obiettivo per la Fiorentina è realizzare il nuovo stadio, questa è un'opzione reale e siamo qui per questo".

I tempi?

"Ci sono dei tempi del progetto.. Non voglio dare tempi".

La pista dell'aeroporto?

"Ci sono due progetti importanti per la città di Firenze. Noi siamo per avere un aeroporto funzionale con la pista nuova, anche loro vogliono lo stadio nuovo. Non siamo qui per un dibattito ma per lavorare".