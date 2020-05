Fiorentina, Barone: "Pradé non va da nessuna parte. Ci piacciono i giocatori fiorentini"

Ospite di Radio Toscana, il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato quest’oggi della crescita della squadra e del mercato: "Quando abbiamo iniziato il nostro lavoro avevano 75 giocatori, c’erano tante difficoltà: a me non risulta che Pradè andrà da nessun’altra parte, adesso lasciamolo lavorare. Una variazione del fairplay con questa crisi? Non ci sono comunicazioni in merito, entro il 27 maggio potrebbe essere comunicata la sospensione della stagione 2019/20. Sui diritti tv posso dire che abbiamo un enorme potenziale non sfruttato e anche dagli Stati Uniti si stanno interessando: ecco perché è importante l'apertura dell'ufficio a New York voluta da Commisso. La Fiorentina del futuro? Ci piacciono molto i giocatori italiani e della nostra città. Dobbiamo tutti tornare a riscoprire i nostri talenti in casa e il tempo ci dirà se la strada presa sarà vincente”.