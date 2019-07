Fiorentina, Barone su Dragowski: "Ha un contratto e lo rispetterà"

Dall'imbarcazione in cui sono state presentate le nuove maglie della Fiorentina, il dirigente viola Joe Barone ha parlato a FirenzeViola.it, aggiungendo anche qualche parola sulla situazione del portiere Bartlomiej Dragowski: "Con lui la situazione è chiusa, è sotto contratto e abbiamo fatto passi importanti cedendo Lafont in prestito in Francia. Lui è il nostro portiere e i contratti devono essere rispettati. Chiesa ha chiesto di essere ceduto? È una situazione privata e la nostra posizione ormai si sa da tanto tempo, è una linea dritta. Ha un contratto e anche lui dovrà rispettarlo".