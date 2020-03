Fiorentina, Barone: "Vogliamo giocare in Europa, ma con entrate così è difficile"

Nel suo intervento a Radio 24 il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato anche delle trattative per la realizzazione del nuovo stadio a Firenze: "Al momento c'è un bando aperto per la zona Mercafir di Firenze, vediamo se partecipare o no. Non ci sono altre possibilità al momento che si siano presentate. Direi che siamo un po' delusi da come stanno andando le cose, ma non è solamente una questione di Firenze... In ogni serie c'è bisogno di un certo lobbying verso il governo, perché si lavori anche sulla legge per gli stadi. Non solo sui diritti tv. Vogliamo giocare in Europa, magari non questo o il prossimo anno. Con entrate inferiori ai 100 milioni è difficile. Se si presentasse qualcosa saremmo i primi a valutare".