Fiorentina, Bati in stand-by. Spunta l'idea Passarella

© foto di Federico De Luca

La conferma di Antognoni e Montella, assieme al ritorno di Pradè, hanno già dato una fisionomia importante alla nuova Fiorentina 'made in USA'. Manca ancora, secondo quelle che sono le intenzioni della nuova proprietà, un ultimo tassello, un uomo che rappresenti il club nel mondo, assieme allo stesso Antognoni. La prima idea ha portato a Gabriel Omar Batistuta, ma finora non è stato trovato l'accordo né sul ruolo né sull'aspetto economico. Così, complice un incontro casuale ieri a margine della partecipazione di Rocco Commisso alla finale del calcio storico fiorentino, è emerso un nuovo candidato per tale ruolo. Si tratta, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, di Daniel Passarella, altro storico ex viola amatissimo dalla piazza.