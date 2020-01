© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Battaglia non vuole lasciare lo Sporting Lisbona a gennaio. Secondo quanto riportato dal giornale portoghese Record, il classe '91 non sarebbe interessato ad un trasferimento alla Fiorentina malgrado in questa stagione non stia giocando molto con la sua squadra. Il centrocampista era stato accostato ai viola nei giorni scorsi dopo i discorsi durante la sessione estiva di mercato.