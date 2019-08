Fiorentina bella ma incompleta: cinque acquisti in arrivo per Montella

Fonte: Dall'inviato al Franchi

La Fiorentina di Montella, alla prima di campionato contro la corazzata Napoli, si scopre più bella di quanto pensasse anche se il risultato non è arrivato. La prima mezz'ora di gioco nella sfida del Franchi, ha mostrato una Viola orgogliosa e coraggiosa, che ha costretto gli azzurri ad innervosirsi e a sbagliare anche i passaggi più semplici. Il pubblico fiorentino e l'entusiasmo del presidente Commisso ha sicuramente aiutato la squadra ad andare oltre i propri limiti, ma quanto meno, rispetto al recente passato, l'idea di gioco è finalmente chiara a tutti.

Manca ancora molto - E' evidente però come il mercato nei prossimi giorni vedrà la Fiorentina ancora protagonista per sistemare le diverse lacune viste questa sera. Biraghi non ha giocato perché a un passo dall'Inter ed è stato sostituito da un terzino destro, giovane e con poca esperienza in A, che si è adattato sulla fascia mancina. Giusto per fare un esempio. Poi Vlahovic in avanti è sicuramente un giocatore dal sicuro avvenire, ma ha bisogno di un'altra punta matura che gli spiani la strada, troppe responsabilità rischiano di schiacciarlo. Anche in difesa manca qualcosa e Tonelli infatti è dato in arrivo a breve.

Il centrocampista che manca - Anche in mediana, detto che Badelj e Pulgar sono una coppia che può solo crescere, manca un'alternativa che possa giocare sia da interno che da trequarti. Castrovilli ha giocato benissimo, ma con Dabo e Cristoforo fuori dai giochi e Benassi che sembra il fantasma di se stesso, probabilmente sarà proprio in questo settore che arriverà un altro investimento importante. De Paul potrebbe risolvere diversi problemi, sia a centrocampo che nella linea degli eventuali tre dietro una sola punta. Vedremo.

L'esterno per la competizione - La Fiorentina adesso può contare su Sottil, Chiesa e Ribery. Ne manca uno per avere le giuste alternative e per mettere pressione ai giovani talenti viola. Raphinha, brasiliano classe '96 dello Sporting Lisbona pare molto vicino. Potrebbe essere lui a sistemare questo settore del campo e garantire a Montella una buona dose di lotta per il posto.