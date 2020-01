© foto di Federico De Luca

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina che con il suo gol sta decidendo all'intervallo il Derby dell'Appennino in casa del Bologna, ha parlato a DAZN dopo la conclusione del primo tempo: "Sono molto contento, è un gol che mi mancava, così come giocare. Ho passato 4-5 mesi non facili ma ho sempre lavorato duro per questo. Sul tiro ho pensato di tenere la palla più bassa possibile per centrare la porta, e fortunatamente è andata bene".