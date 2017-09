Fiorentina, Benassi bocciato: da trequartista non incide

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bocciatura pesante, ma non unanime, per la prova di Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport lo ritiene il peggiore in campo, anche se le colpe vanno divise con Pioli che lo schiera decisamente fuori ruolo. Anche La Stampa, che evidenzia le connotazioni personali della sfida per il giocatore (quasi un derby, essendo ex capitano granata), boccia la sua prova: "Non entra mai in partita". Tuttosport invece lo apprezza per il lavoro su Matuidi: sufficienza garantita.

I voti per Marco Benassi

Tuttomercatoweb.com - 5.5

Gazzetta dello Sport - 4.5

Corriere della Sera - 5

La Stampa - 5

Tuttosport - 6