Fiorentina, Benassi: "Europa possibile. Chiesa-Milenkovic, spero restino"

© foto di Federico De Luca

Intervista concessa al 'Corriere dello Sport' da Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina: "L'Europa è possibile - ha detto il centrocampista viola -, vogliamo conquistare ciò che non abbiamo portato a casa nella passata stagione. Quella contro la Roma sarà una partita importantissima, contro una grande squadra. Dovessimo riuscire a centrare il successo aumenterebbe in maniera importante la consapevolezza nelle nostre potenzialità. In più si gioca al Franchi: a casa nostra non si deve passare".

Successivamente, Benassi s'è soffermato sul futuro di Milenkovic e Chiesa: "Mi auguro restino a lungo. Hanno un potenziale impressionante, secondo me sono campioni".