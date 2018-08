Fiorentina, Benassi: "Italia? Più di così non potevo mettermi in mostra"

© foto di Giacomo Morini

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina autore di due gol nell'esordio vincente in campionato contro il Chievo Verona (6-1), ha parlato a La Nazione. Queste alcune battute: "Era importante partire bene, ci tenevamo da matti, infatti credo che in campo si sia visto perché non abbiamo mollato mai. La Nazionale? Eh, ora ci sono le convocazioni, ma non aggiungo niente, vedremo, sarei banale se dicessi che andare in Nazionale per me sarebbe un sogno. Di sicuro più di così non avrei potuto fare per mettermi in mostra. La concorrenza a centrocampo? Penso che faccia bene a tutti noi. L’anno scorso se sbagliavi due, tre partite più o meno sapevi che avresti rigiocato.... Ora siamo tutti consapevoli che non sarà più così, dovremo dare il duecento per cento in ogni allenamento per convincere Pioli".