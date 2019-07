Fonte: Dal nostro inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena rispondendo anche a una domanda sul proprio futuro e sul calciomercato: "Non ho mai pensato mezzo secondo di andare via. Col direttore ho parlato di questo e gli ho ribadito il mio pensiero. Di mia spontanea volontà non andrò mai via perché voglio dimostrare che la Fiorentina ha altri obiettivi rispetto a quella vista l'anno scorso".