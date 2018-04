Fiorentina, Benassi: "Roma? Dura, ma noi giochiamo sempre in dodici"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Giochiamo sempre in dodici", così Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, intervistato da Il Messaggero. "Dopo la disgrazia ci siamo guardati negli occhi: c'erano due strade, buttarsi giù oppure reagire. Abbiamo fatto una gran fatica e la stiamo facendo ancora, il dolore è grande, ma da lassù qualcuno ci aiuta. C'è uno spirito incredibile di gruppo. Credo che ora sia dura per tutti affrontarci, noi giochiamo in dodici, Davide è sempre con noi. Roma? Partita difficilissima, ma noi arriviamo da cinque vittorie consecutive e vogliamo fare un bel risultato. Cercheremo di essere aggressivi, la Roma è una grandissima squadra con qualche punto debole come tutti. Le assenze di Chiesa e Badelj sono pesanti, ma abbiamo delle valide alternative. Il Cholito è in forma, glielo avevo detto che sarebbe tornato al gol".