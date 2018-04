Fiorentina, Benassi: "Scansarci col Napoli? Queste cose fanno sorridere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato una intervista ai microfoni del Tgr Toscana e ha rassicurato i tifosi viola sull'atteggiamento che avrà squadra nel prossimo impegno di campionato contro il Napoli: "La squadra di Sarri dopo il risultato di Torino arriverà sicuramente carica e non vorrà vanificare quanto fatto allo Stadium. A prescindere dal momento, visto che il Napoli è una grande forte sempre, servirà la miglior Fiorentina e forse anche qualcosa in più, per cercare di far risultato positivo. Scansarsi? Queste cose fanno sorridere, noi abbiamo i nostri obiettivi come il Napoli ha i suoi ma non ci pensiamo minimamente noi sappiamo di dover fare il massimo. Arbitri scudetto? Noi pensiamo a noi stessi e non a loro, noi pensiamo ai nostri obiettivi".