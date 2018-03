Fiorentina, Benassi sicuro: "Astori oggi era in campo assieme a noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi dopo la vittoria viola contro il Benevento in una gara segnata dal commovente ricordo per Davide Astori: “È stata una giornata difficilissima come del resto è stata tutta la giornata, lui non c’era, oggi non trovare l’armadietto è stato difficile. Abbiamo giocato per lui, abbiamo messo in campo i concetti che ha messo in campo lui e spero lui ne sia orgoglioso. Adesso sta a tutti noi portare avanti quelli che erano i suoi principi, tutta la gente che è stata vicina a noi è stata tanta, quindi adesso tocca a noi. Il gol? Io penso che da lassù lui sia stato in campo assieme a noi e magari ha aiutato Vitor Hugo a saltare, mi piace pensarla così”.