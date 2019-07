Fonte: Dal nostro inviato a Moena

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena rispondendo a domande sul calciomercato e sul futuro di Veretout: "Jordan ha dimostrato il suo valore nei due anni. Il mercato lo gestirà il direttore. Noi lo vediamo sereno. Quello che farà lo saprà lui col suo procuratore. De Rossi? Penso che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Non so come stanno le cose ma se dovesse venire saremmo felicissimi".