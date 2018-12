Fiorentina, Benassi verso il rinnovo fino al 2023: ingaggio a 1,4 milioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Rinnovo in vista per Marco Benassi alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il centrocampista firmerà presto il nuovo accordo fino al 2023 con conseguente aumento dell'ingaggio da 1,1 milioni a stagione a 1,4. Questo anche per allontanare le sirene degli altri club, Inter in primis.