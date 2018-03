Fiorentina-Benevento 1-0 al 45', gol di Vitor Hugo nel nome di Astori

© foto di Federico Gaetano

Si è appena concluso il primo tempo di Fiorentina-Benevento, la prima partita per i viola senza il capitano Astori. Atmosfera da brividi al Franchi, con un silenzio assordante prima dell'inizio della gara. Al minuto numero 13 tutti fermi per salutare l'eterno capitano viola. La Fiorentina conduce 1-0 grazie alla rete, arrivata alle ore 13.00 in punto, di Vitor Hugo, il giocatore chiamato a sostituire proprio lo scomparso difensore viola. Grande commozione in campo fra i giocatori viola, che dopo la rete di sono riuniti in un lungo, sincero, abbraccio.