Fiorentina-Berardi, pronti 30 mln con obbligo di riscatto. Due i problemi

L’effetto Ribery - sottolinea il Corriere dello Sport - potrebbe essere una spinta, una grande spinta, per costruire una Fiorentina ancora più forte. In questo senso, riguardo al mercato, c’è un profilo che piace moltissimo, forse più degli altri, è quello di Domenico Berardi. Oggi la prima scelta viola. Al punto che, dopo i contatti blindati dell’ultimo mese, la Fiorentina è arrivata a offrire una cifra superiore - con i bonus - ai 30 milioni (32) al Sassuolo. La formula: prestito oneroso e obbligo di riscatto.

I due problemi - Contrariamente al recente passato, quando Berardi disse no nell’ordine a Inter, Juve e Napoli (incredibile ma vero), stavolta il ragazzo di Calabria accetterebbe con entusiasmo l’avventura in viola. Adesso bisogna fare i conti con il Sassuolo che, di sicuro, non è rimasto insensibile dinanzi alla faraonica proposta di Commisso, Barone e Pradè, ma che contemporaneamente ha due problemi: trovare un sostituto di Berardi a dieci giorni dalla fine del mercato e fare i conti con De Zerbi.