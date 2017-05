Fiorentina, Bernardeschi e un rinnovo mai stato così lontano

© foto di Federico De Luca

Il rinnovo con la Fiorentina da parte di Federico Bernardeschi non è mai stato in bilico come oggi. Il fantasista viola, in scadenza nel 2019 e con in mano un'offerta di prolungamento molto importante già presentata dal dg Corvino nelle ultime settimane, ieri si è scagliato contro i tifosi che hanno contestato squadra e società nel pareggio contro il Sassuolo: "Non è facile in questo ambiente, questa squadra è fatta di grandi uomini e non merita questo trattamento". Un siluro che lo allontana dalla conferma in riva all'Arno e che apre nuovi orizzonti in chiave cessione. L'estate si avvicina, come si avvicinano di giorno in giorno le sirene delle big italiane e straniere. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.