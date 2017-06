Fiorentina, Bernardeschi verso la Juventus: obiettivo Berardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina riporta una importante notizia di mercato per la Fiorentina: "Berardi in arrivo". Con Bernardeschi destinato a vestire la maglia della Juventus, è l'attaccante del Sassuolo, non che compagno di Nazionale dello stesso Berna, l'erede designato da Corvino e Pioli.