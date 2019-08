Secondo quando riferito da Sky Sport, dopo il summit di mercato odierno, nel quale si sono valutate soprattutto le spese fin qui sostenute, è emersa anche l'idea Daniel Bessa dell'Hellas Verona come profilo low cost per il centrocampo della Fiorentina. L'italo-brasiliano ha anche capacità più offensive, per giocare da trequartista.