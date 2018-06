Fiorentina, big pronte all'asta per Chiesa: occhio alle inglesi

© foto di Federico De Luca

"Pronti all'asta per Chiesa", scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina. Juventus, Inter, Liverpool ed i due club di Manchester verso l'assalto. Nell’Italia futurista di Nizza la bella prestazione di Federico Chiesa ha dimostrato che il talento viola può reggere il confronto anche con i tre galletti che dominano la hit europea degli attaccanti. Nelle scorse settimane Corvino ha rifiutato due super offerte da Roma e Napoli, con gli azzurri costretti a virare su Verdi. Ma quanto vale il talento viola? Il prezzo lo fa il mercato, e non è da escludere che possa presto scatenarsi un'asta per il figlio d'arte. Su Chiesa infatti, oltre a Napoli e Roma, ci sono anche Juventus ed Inter. La partita potrebbe diventare ancora più ricca se entrassero in scena le big d’Europa. Sinora gli osservatori di Liverpool, Manchester United e Manchester City hanno redatto relazioni con voti molto alti e qualche telefonata è già arrivata a chi di dovere. Ovviamente la stessa considerazione vale per le altre grandi nei campionati di punta. E ciò fa capire come la fama di Federico sia destinata a crescere in fretta.