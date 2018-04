Fiorentina, Biraghi al 45': "Napoli migliore d'Italia, non bisogna fermarsi"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Federico De Luca

Una prima frazione da incubo per il Napoli: Fiorentina in vantaggio di un gol e di un uomo, ma anche in totale controllo della gara. Squadre negli spogliatoi. Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, all'intervallo è intervenuto al microfono di Premium Sport: "Abbiamo preparato questa gara in maniera precisa e attenta, stiamo facendo bene. Non dobbiamo fermarci, il Napoli anche in 10 resta la squadra migliore d'Italia. Bisogna restare sul pezzo".