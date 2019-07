Fiorentina, Biraghi: "Chiesa sceglierà con correttezza: contento se resta"

Fonte: Dal nostro inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, ha parlato del futuro del compagno di squadra Federico Chiesa nel corso della conferenza stampa odierna dal ritiro di Moena in Val di Fassa: "E' un giocatore importante e non lo dico certo io. In Nazionale non abbiamo parlato di questo. E' importante, non l'ho più sentito. Lui deve pensare a cosa deve fare perché è molto ambito da squadre di livello internazionale. Farà una scelta al massimo della correttezza nei confronti di tutti. Sarei contento però se rimanesse con noi".