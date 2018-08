Fiorentina, Biraghi ci crede: "Nuovi arrivi di valore. Vogliamo l'Europa"

© foto di Federico De Luca

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato in zona mista al termine della gara di ieri sera con l'Arezzo. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "La squadra sta bene, tutte le amichevoli servono per capire dove migliorare. Adesso si fa sul serio, siamo pronti per domenica. Quest'anno il livello della serie A si è alzato, tutte le gare sono difficili. Sono arrivati alcuni innesti nuovi che si sono inseriti benissimo. Ora dobbiamo mettere sul campo tutto il lavoro fatto in allenamento. Nel primo tempo abbiamo commesso un po' di errori, non dobbiamo ripeterli domenica. I tanti abbonati? Per prima cosa vogliamo ringraziare i nostri tifosi, daremo il massimo per ripagare la loro fiducia. Speriamo di continuare a ringraziarli sul campo. Europa alla portata della Fiorentina? Giochiamo insieme da un anno, i nuovi sono giocatori di valore: non ci nascondiamo, vogliamo fare meglio dello scorso anno. Questo vuol dire arrivare in Europa".