Fiorentina, Biraghi: "Col Napoli gara perfetta. Crediamo all'Europa"

© foto di Federico De Luca

Queste le parole di Cristiano Biraghi in zona mista nel post gara di Fiorentina-Napoli: “Era la domenica che volevamo, avevamo lavorato tutta la settimana per una partita del genere, la cercavamo da inizio anno. Battere il Napoli è sempre bello ma sono tre punti come gli altri. Adesso dobbiamo andare a Genova per ottenere una vittoria per continuare a seguire il sogno Europa League. Noi ci crediamo sempre a questo sogno, da inizio anno. Il mio assist? L’ho visto partire e gli ho dato un buon pallone: sapevamo che loro soffrono su certe situazioni. Gli 0 gol subiti col Napoli? E’ una bella soddisfazione, abbiamo fatto una partita perfetta”.