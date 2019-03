Fiorentina, Biraghi: "Contro l'Atalanta sapremo cosa fare"

Il difensore viola Cristiano Biraghi ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino. Ecco alcune battute: "Il Cagliari in casa si trasforma, sapevamo sarebbe stata una gara difficile, non per nulla in quel campo hanno vinto solo Atalanta e Napoli. Di sicuro abbiamo avuto un calo, ma è normale quando devi giocare tante partite ravvicinate e di alto livello. Ci siamo trovati davanti a difficoltà ben più importanti, sapremo come uscirne e non è vero che pensiamo solo alla Coppa Italia, c'è una maglia da onorare e guarderemo la classifica solo a fine campionato. Adesso tendiamo a segnare di più e a subire altrettanto poiché, avendo avuto il problema contrario a inizio stagione, siamo stati spinti ad assumere un atteggiamento più offensivo, coi suoi rischi. Quanto alla Coppa, a Bergamo avremo il vantaggio di aver perso in campionato e di sapere, dunque, cosa fare. Con l'Atalanta sta nascendo una bellissima rivalità che ci porta a giocare partita ad alti livelli, e oltretutto c'è un conto da chiudere: in un anno e mezzo abbiamo affrontato i nerazzurri cinque volte, di cui tre pareggi, una vinta, una persa. Ora c'è la bella. Portare a Firenze un trofeo è il nostro sogno, anche per completare il progetto europeo iniziato con Davide grazie al quale chi era bambino è diventato uomo. Per quello che abbiamo passato, per come abbiamo reagito e per il rapporto che è nato con la città, saremo ricordati per sempre qui. E noi ci ricorderemo di tutto per sempre".