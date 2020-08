Fiorentina, Biraghi di ritorno dall'Inter: Iachini può puntare sull'esterno sinistro

Ritornato dal prestito all’Inter, Cristano Biraghi potrebbe essere il nuovo rinforzo sulle fasce per la Fiorentina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico viola vorrebbe puntare sull’esterno protagonista nella passata stagione di ottime prestazione con la maglia nerazzurra. Il club toscano non dovrebbe rinunciare al giocatore se non in presenza di un’offerta adeguata.